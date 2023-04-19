RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Банки повысили ипотечные ставки и кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

Фото: банки кредитуют покупку жилья только на вторичном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в феврале 2023 года составила 8,3%. Ставка выросла по сравнению с январем (7,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн гривен. Это в 3,3 раза меньше, чем в феврале прошлого года (553 млн гривен).

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости. Год назад в феврале 2022 года ипотеку выдавали 13 банков.

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки