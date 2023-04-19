Банки повысили ипотечные ставки и кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в феврале 2023 года составила 8,3%. Ставка выросла по сравнению с январем (7,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенный среди коммерческих банков.

Банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн гривен. Это в 3,3 раза меньше, чем в феврале прошлого года (553 млн гривен).

О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования исключительно на вторичном рынке недвижимости. Год назад в феврале 2022 года ипотеку выдавали 13 банков.