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Банки піднімають ставки за депозитами: на який строк розмістити найвигідніше

Фото: Ставки за 12-місячними депозитами в банках віднялися до 14% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Облікова ставка НБУ залишалася на рівні 25% річних. Однак зміни вимог до обов’язкових резервів стимулювали банки подовжувати строковість клієнтських залучень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).

"Тож банки надалі конкурували за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки як для фізичних осіб, так і бізнесу", - йдеться в огляді.

У середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла за квартал на 1,2 в. п. до 13,9% річних, тримісячних - до 12,4% річних. Спред між тримісячними та річними депозитами упродовж кварталу коливався на рівні понад 1,5 в. п. Вартість коштів суб’єктів господарювання збільшилася до 13,2% річних.

За даними НБУ, високі ставки за депозитами бізнесу пропонували державні (крім ПриватБанку) та приватні вітчизняні банки, зокрема державним підприємствам на строк більше одного місяця.

Близько половини нових гривневих строкових вкладів залучається на строк від одного до шести місяців. Водночас пропозиція депозитів до трьох місяців скорочується, ставки за такими вкладами помітно нижчі, ніж за довшими, додали в НБУ.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ставки за депозитами в банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції та навіть перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%.

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