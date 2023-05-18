Банки поднимают ставки по депозитам: на какой срок разместить выгоднее всего

"Поэтому банки конкурировали за средства клиентов, поднимая депозитные ставки как для физических лиц, так и для бизнеса", - говорится в обзоре.

В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла за квартал на 1,2 и. п. до 13,9% годовых, трехмесячных - до 12,4% годовых. Спред между трехмесячными и годовыми депозитами в течение квартала колебался на уровне свыше 1,5 п.п. Стоимость средств хозяйствующих субъектов увеличилась до 13,2% годовых.

По данным НБУ, высокие ставки по депозитам бизнеса предлагали государственные (кроме ПриватБанка) и частные отечественные банки, в частности, государственным предприятиям на срок более одного месяца.

Около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается сроком от одного до шести месяцев. В то же время предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по таким вкладам заметно ниже, чем по более длинным, добавили в НБУ.