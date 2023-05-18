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Банки поднимают ставки по депозитам: на какой срок разместить выгоднее всего

Фото: Ставки по 12-месячным депозитам в банках отнялись до 14% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Учетная ставка НБУ оставалась на уровне 25% годовых. Однако изменения требований к обязательным резервам стимулировали банки продлевать срочность клиентских привлечений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

"Поэтому банки конкурировали за средства клиентов, поднимая депозитные ставки как для физических лиц, так и для бизнеса", - говорится в обзоре.

В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла за квартал на 1,2 и. п. до 13,9% годовых, трехмесячных - до 12,4% годовых. Спред между трехмесячными и годовыми депозитами в течение квартала колебался на уровне свыше 1,5 п.п. Стоимость средств хозяйствующих субъектов увеличилась до 13,2% годовых.

По данным НБУ, высокие ставки по депозитам бизнеса предлагали государственные (кроме ПриватБанка) и частные отечественные банки, в частности, государственным предприятиям на срок более одного месяца.

Около половины новых гривневых срочных вкладов привлекается сроком от одного до шести месяцев. В то же время предложение депозитов до трех месяцев сокращается, ставки по таким вкладам заметно ниже, чем по более длинным, добавили в НБУ.

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%.

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