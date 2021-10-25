Банки ожидают увеличения спроса на ипотеку и потребительские кредиты

Текущий опрос зафиксировал рост спроса домохозяйств на кредиты. Три квартала подряд о высоком спросе на ипотеку отчитывается большая доля банков, чем на потребительские займы. Респонденты объясняют более высокий спрос на ипотеку благоприятными перспективами развития рынка недвижимости и лучшими потребительскими настроениями. По мнению банков, движитель спроса на потребительские кредиты - увеличение расходов на товары длительного потребления.

Результаты опроса III квартала показали уверенность банков в росте ключевых показателей кредитования в следующие 12 месяцев: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% - займов домохозяйствам.

В целом ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими (с 2016 года). В следующие три месяца больше всего он вырастет на краткосрочные и гривневые кредиты.

У большинства банков качество кредитного портфеля, по их ожиданиям, не должно измениться. В то же время отдельные крупные финучреждения предусматривают, что качество займов бизнеса улучшится, а розничных кредитов - ухудшится, отмечают в НБУ.

Респонденты ожидают притока средств клиентов. Однако оценки роста объемов фондирования ниже, чем в предыдущие кварталы. Отдельные крупные банки прогнозируют незначительный отток депозитов как населения, так и бизнеса.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2021 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили все 24 респондента, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 89%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.