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Банки ожидают увеличения спроса на ипотеку и потребительские кредиты

Автор: Александр Белоус

Украинские банки ожидают роста спроса населения на кредиты в четвертом квартале 2021 года (как потребительские, так и ипотечные). В то же время ожидается, что качество розничных кредитов ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос об условиях кредитования" Национального банка Украины (НБУ) за IV квартал 2021 года.

Текущий опрос зафиксировал рост спроса домохозяйств на кредиты. Три квартала подряд о высоком спросе на ипотеку отчитывается большая доля банков, чем на потребительские займы. Респонденты объясняют более высокий спрос на ипотеку благоприятными перспективами развития рынка недвижимости и лучшими потребительскими настроениями. По мнению банков, движитель спроса на потребительские кредиты - увеличение расходов на товары длительного потребления.

Результаты опроса III квартала показали уверенность банков в росте ключевых показателей кредитования в следующие 12 месяцев: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% - займов домохозяйствам.

В целом ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими (с 2016 года). В следующие три месяца больше всего он вырастет на краткосрочные и гривневые кредиты.

У большинства банков качество кредитного портфеля, по их ожиданиям, не должно измениться. В то же время отдельные крупные финучреждения предусматривают, что качество займов бизнеса улучшится, а розничных кредитов - ухудшится, отмечают в НБУ.

Респонденты ожидают притока средств клиентов. Однако оценки роста объемов фондирования ниже, чем в предыдущие кварталы. Отдельные крупные банки прогнозируют незначительный отток депозитов как населения, так и бизнеса.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2021 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили все 24 респондента, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 89%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Напомним, в августе 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,6%. За последний месяц ставка выросла на 0,2 п. п.

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Национальный банк Украины