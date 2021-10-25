Банки очікують зростання попиту на іпотеку та споживчі кредити

Поточне опитування зафіксувало зростання попиту домогосподарств на кредити. Три квартали поспіль про високий попит на іпотеку звітує більша частка банків, ніж на споживчі позики. Респонденти пояснюють вищий попит на іпотеку сприятливими перспективами розвитку ринку нерухомості та кращими споживчими настроями. На думку банків, рушій попиту на споживчі кредити - збільшення витрат на товари тривалого вжитку.

Результати опитування ІІІ кварталу засвідчили впевненість банків у зростанні ключових показників кредитування в наступні 12 місяців: 79% респондентів очікують на зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% - позик домогосподарствам.

У цілому очікування зростання попиту на кредити з боку бізнесу є рекордно високими (з 2016 року). У наступні три місяці найбільше він зросте на короткострокові та гривневі кредити.

У більшості банків якість кредитного портфеля, за їхніми очікуваннями, не повинна змінитися. Водночас окремі великі фінустанови передбачають, що якість позик бізнесу поліпшиться, а роздрібних кредитів - погіршиться, зазначають в НБУ.

Респонденти очікують на приплив коштів клієнтів. Проте оцінки зростання обсягів фондування нижчі, ніж у попередні квартали. Окремі великі банки прогнозують незначний відплив депозитів як населення, так і бізнесу.

Опитування проводилося із 17 вересня до 8 жовтня 2021 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали всі 24 респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 89%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.