Банки опустили ставки: под какой процент можно разместить депозит

В июле 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. По сравнению с июнем ставки не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 0,7% до 0,6%.

В июле 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,0% до 4,1% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в июле сократился на 0,1% до 1 406 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,6% до688 млрд гривен, предприятий вырос на 1,4% до 686 млрд гривен.