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Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

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Украина, Среда 11 августа 2021 11:45
Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит Фото: Банки готовы кредитовать население под 34% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2021 года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали до 2,8% годовых.

Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле выросли с 8,9% до 9,3% годовых, по валютным снизились с 5,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 219 млрд гривен, предприятий - упал на 0,1% до 750 млрд гривен.

Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

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