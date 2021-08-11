Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2021 года в национальной валюте составляли 33,9% годовых. По сравнению с июнем ставки снизились на 0,6 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали до 2,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле выросли с 8,9% до 9,3% годовых, по валютным снизились с 5,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 219 млрд гривен, предприятий - упал на 0,1% до 750 млрд гривен.