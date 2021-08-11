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Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

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Україна, Середа 11 серпня 2021 15:11
Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит Фото: ставки для населення опустилися нижче рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,0% річних. У порівнянні з червнем ставки не змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за липень знизилися з 0,7% до 0,6%.

У липні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,0% до 4,1% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків у липні скоротився на 0,1% до 1 406 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 0,6% до 688 млрд гривень, підприємств виріс на 1,4% до 686 млрд гривень.

Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2021 року в національній валюті становили 33,9% річних. У порівнянні з червнем ставки знизилися на 0,6 п. п.

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