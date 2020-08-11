Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 1,7% до 1,5%.

В июле 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 5,2% до 4,4% годовых, по валютным - с 1,8% до 1,3% годовых.

Депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1 226 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 633 млрд грн, предприятий вырос на 5,4% до 569 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых, что на 0,7 п.п. ниже, чем июне (36,3%).

Напомним, по прогнозу НБУ, кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.