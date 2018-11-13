Банки у жовтні підвищили ставки за депозитами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ставки за новими депозитами зросли за місяць на 0,4 відсоткових пункти

У жовтні 2018 року середні процентні ставки банків за новими депозитами зросли з 11,5% до 11,9%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні зросли за місяць з 10,6% до 11,0% річних, у валюті залишилися на рівні 2,4%.

У жовтні 2018 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 13,0% до 13,6% річних, за валютними - з 1,9% до 2,3%.

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Депозитний портфель банків у жовтні скоротився на 0,3% до 934,8 млрд грн, у т.ч. населення на 0,2% до 502,7 млрд грн, підприємств - на 0,3% до 393,7 млрд грн.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

Як повідомляло РБУ-Україна, у жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 в.п. вище, ніж у вересні (32,1%). Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 8,8% до 9,5% річних.