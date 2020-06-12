Банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Більшість заявок взагалі не відповідають вимогам державної програми

Станом на 10 червня 2020 року банки-партнери отримали 24 720 заявок на участь у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом видано 605 кредитів на суму 381 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Відповідно до інформації, наданої Мінфіну Фондом розвитку підприємництва, який адмініструє програму "Доступні кредити 5-7-9%", лише 3500 клієнтів сформували і передали банкам відповідний пакет документів для участі в програмі. З них 1 509 заявок були відхилена банком як такі , що не може бути задоволені. Ще 1792 заявки перебувають у роботі банків.

Серед найпоширеніших причин відмови - "ділова репутація" (60% відмов), "необґрунтованість бізнес-плану" (11%), "невідповідність цілі кредитування" (12%), "невідповідність закону про державну підтримку МСП" (4%), "збиткова діяльність ММП" (4%), "перевищення обсягу виручки" (3%), "перевищення ліміту держпідтримки" (1%).

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті становили 36,9% річних, що на що на 1,0 в. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

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Автор: Олександр Білоус