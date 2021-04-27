Банки обязали указывать все условия и печатать договоры крупным шрифтом

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Постановление НБУ вступило в силу с сегодняшнего дня, 27 апреля.

Как отмечается в сообщении, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

По новым правилам, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и т.п. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т.п.

Кроме того, текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и т.п.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств", - говорится в сообщении НБУ.

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.