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Банки обязали печатать договоры крупным шрифтом и указывать все условия

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 17:09
Банки обязали печатать договоры крупным шрифтом и указывать все условия Фото: НБУ ужесточил требования к банкам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новые требования Национального банка Украины к банкам о раскрытии полной информации об услугах вступили в силу с 27 апреля 2021 года. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении текущего счета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.

В частности, в договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита и тому подобное. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

"Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, по данным НБУ, в конце I квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидания прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2 п. п.

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