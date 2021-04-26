Банки обязали печатать договоры крупным шрифтом и указывать все условия

Новые требования Национального банка Украины к банкам о раскрытии полной информации об услугах вступили в силу с 27 апреля 2021 года. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении текущего счета.

Как отмечается в сообщении, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.

В частности, в договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита и тому подобное. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

"Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное", - говорится в сообщении НБУ.