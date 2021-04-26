Банки зобов'язали друкувати договори великим шрифтом та вказувати всі умови
Нові вимоги Національного банку України до банків про розкриття повної інформації про послуги набули чинності з 27 квітня 2021 року. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення поточного рахунку.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як наголошується в повідомленні, банки будуть зобов'язані надавати в договорі повний опис послуги.
Зокрема, в договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту тощо. У договорі споживчого кредиту - перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки або інших платежів тощо. Текст договору повинен бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкованих пунктів.
Також вимоги забороняють банкам включати в договори недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу або позов до суду.
"Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо", - йдеться в повідомленні НБУ.
Нагадаємо, за даними НБУ, в кінці I кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).
Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в.п.