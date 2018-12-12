Банки в ноябре повысили ставки по депозитам

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Ставки по гривневым депозитам для населения выросли до 11,4% годовых

В ноябре 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам выросли с 11,9% до 12,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц с 11,0% до 11,4% годовых, в валюте выросли с 2,4% до 2,5%.

В ноябре 2018 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 13,1% до 13,7% годовых, по валютным снизились - с 2,3% до 2,0%.

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Депозитный портфель банков в ноябре сократился на 2,0% до 913,9 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 503,3 млрд грн, предприятий сократился на 5,4% до 372,7 млрд грн.

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По данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта - гривна - (12%). Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% - не определились в данном вопросе.

Напомним, что по данным НБУ, в ноябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 0,5 п.п. выше, чем в ноябре (32,6%).