Банки в листопаді підвищили ставки за депозитами

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Ставки за гривневими депозитами для населення зросли до 11,4% річних

У листопаді 2018 року середні процентні ставки банків за новими депозитами зросли з 11,9% до 12,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні виросли за місяць з 11,0% до 11,4% річних, в валюті зросли з 2,4% до 2,5%.

У листопаді 2018 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 13,1% до 13,7% річних, за валютним знизилися - з 2,3% до 2,0%.

bank.gov.ua

Депозитний портфель банків у листопаді скоротився на 2,0% до 913,9 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,7% до 503,3 млрд грн, підприємств скоротився на 5,4% до 372,7 млрд грн.

bank.gov.ua

За даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців нині не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.

Нагадаємо, що за даними НБУ, в листопаді 2018 року процентні ставки за новим кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 0,5 п. п. вище, ніж у листопаді (32,6%).