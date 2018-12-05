Банки нарощують роздрібне кредитування на 40% на рік, - НБУ

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Банкірів приваблює висока прибутковість цього бізнесу

Темпи зростання роздрібних портфелів кредитів у банках збільшуються на 40% на рік. Про це сьогодні на засіданні "круглого столу" заявила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Рожкова, тенденція до зростання кредитів населенню почалася на початку 2017 року, коли припинилося скорочення обсягу кредитів фізичним особам.

"І сьогодні дуже багато банків, які раніше не працювали в цьому сегменті, виходять на цей ринок. Лідером серед продуктової структури цього портфеля є роздрібне кредитування, беззаставні кредити... По-перше, це високоприбутковий сегмент, достатньо диверсифікований сегмент", - сказала вона.

Рожкова повідомила, що поки НБУ не бачить системних ризиків, незважаючи на високі темпи зростання в цьому сегменті. Однак у наступному році під час діагностики банків окрему увагу планує приділити споживчого кредитування.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 37,3% річних, що на 5,2 п. п. вище, ніж у вересні (32,1%). Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за місяць з 8,8% до 9,5% річних. За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні зросли в жовтні 2018 року з 10,6% до 11,0% річних, в валюті залишилися на рівні 2,4%.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців нині не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.