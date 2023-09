Банки Китаю надають РФ мільярдні позики через відтік західних кредиторів, - FT

Як йдеться у публікації, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні регулятори почали вживати жорстких заходів щодо країни-агресора, вводячи санкції та закликаючи банківські установи припинити операції з Москвою. Тепер китайські кредитори заповнюють "прогалину", що утворилася.

Проаналізовані фахівцями Київської школи економіки для газети дані вказують, що чотири найбільші банки КНР збільшили в 4 рази свій вплив на російський банківський сектор з лютого-березня минулого року.

Йдеться про такі банки, як Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Agricultural Bank of China Ltd. Вони мали сукупний вплив на РФ на початку 2022 року на 2,2 мільярда доларів, але до кінця березня цього року цей показник зріс майже до 10 мільярдів доларів, про що свідчать дані Центробанку Росії.

Як зазначив заступник директора з розвитку Київської Школи економіки Андрій Онопрієнко, кредити банків Китаю російським банкам і кредитним організаціям, які здебільшого представляють собою заміну доларів і євро на юані, показують, що "санкції роблять свою справу".

Ситуація з обваленням рубля у РФ

Нагадаємо, російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.

Між тим, у серпні рубль почав стрімко падати, перетнувши 12 серпня відмітку у 100 рублів за долар.

Водночас, Центральний банк оголосив, що припинить купувати іноземну валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного механізму, який був запроваджений для захисту економіки від коливань цін на сировинні товари. Рішення спрямоване на "зниження волатильності фінансових ринків".