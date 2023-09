Банки Китая предоставляют РФ миллиардные ссуды из-за оттока западных кредиторов, - FT

Как говорится в публикации, после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные регуляторы стали применять жесткие меры в отношении страны-агрессора, вводя санкции и призывая банковские учреждения прекратить операции с Москвой. Теперь китайские кредиторы восполняют появившийся "пробел".

Проанализированные специалистами Киевской школы экономики для газеты данные указывают, что четыре крупнейших банка КНР увеличили в 4 раза свое влияние на российский банковский сектор с февраля-марта прошлого года

Речь идет о таких банках, как Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Agricultural Bank of China Ltd. Они имели совокупное влияние на РФ в начале 2022 года на 2,2 миллиарда долларов, но до конца марта этого года данный показатель увеличился почти до 10 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные Центробанка России.

Как отметил заместитель директора по развитию Киевской Школы экономики Андрей Оноприенко, кредиты банков Китая российским банкам и кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену долларов и евро юанем, показывают, что "санкции делают свое дело".