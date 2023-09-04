RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Банки Китая предоставляют РФ миллиардные ссуды из-за оттока западных кредиторов, - FT

Фото: штаб-квартира китайского банка Bank of China в Пекине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Крупнейшие банки Китая предоставляют РФ миллиарды долларов ссуды, так как международные санкции в отношении нее из-за полномасштабной войны против Украины вынуждают западных кредиторов покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как говорится в публикации, после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные регуляторы стали применять жесткие меры в отношении страны-агрессора, вводя санкции и призывая банковские учреждения прекратить операции с Москвой. Теперь китайские кредиторы восполняют появившийся "пробел".

Проанализированные специалистами Киевской школы экономики для газеты данные указывают, что четыре крупнейших банка КНР увеличили в 4 раза свое влияние на российский банковский сектор с февраля-марта прошлого года

Речь идет о таких банках, как Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Agricultural Bank of China Ltd. Они имели совокупное влияние на РФ в начале 2022 года на 2,2 миллиарда долларов, но до конца марта этого года данный показатель увеличился почти до 10 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные Центробанка России.

Как отметил заместитель директора по развитию Киевской Школы экономики Андрей Оноприенко, кредиты банков Китая российским банкам и кредитным организациям, которые по большей части представляют собой замену долларов и евро юанем, показывают, что "санкции делают свое дело".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайбанки