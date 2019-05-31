Банки и инвесткомпании оценили состояние финансового сектора Украины

В мае 2019 года руководители банков и небанковских финансовых учреждений улучшили оценки текущего состояния финансового сектора по сравнению с прошлым опросом в ноябре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины.

Как отметили в НБУ, баланс ответов изменился на положительный (+4%). При этом две трети опрошенных (68%) считают состояние сектора удовлетворительным, а 21% - хорошим.

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Большинство опрошенных отметили, что в течение последних 6 месяцев состояние финансового сектора улучшилось. Лишь 4% указали на ухудшение состояния дел. Баланс ответов был самым высоким за период проведения опросов.

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Опрос НБУ проводился с 13 до 27 мая 2019 года. В нем приняли участие руководители 20 банков, 4 страховых и 4 инвестиционных компаний.

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года наибольшая доля опрошенных (32%) участников финансового рынка считают факторами очень высокого риска политическую и социальную ситуацию в Украине, а также состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями.