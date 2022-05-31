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Как банки будут работать на Троицу: разъяснение НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 11:02
Как банки будут работать на Троицу: разъяснение НБУ Фото: Банки на Троицу будут работать по обычному графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Таким образом, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы.

По данным пресс-службы, межбанковские переводы через систему СЭП будут проводиться с 11 до 13 июня 2022 года включительно датой банковского дня 13 июня 2022 года.

Как банки будут работать на Троицу: разъяснение НБУ

Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

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