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Як банки працюватимуть на Трійцю: роз'яснення НБУ

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 11:02
Як банки працюватимуть на Трійцю: роз'яснення НБУ Фото: Банки на Трійцю працюватимуть за звичайним графіком  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи.

За даними прес-служби, міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня 2022 року включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.

Як банки працюватимуть на Трійцю: роз'яснення НБУ

Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

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