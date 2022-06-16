Как банки будут работать на День Конституции: разъяснение НБУ

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Также Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля. Этот день будет выходным.
Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня будут работать в обычном режиме.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться:
Как напомнили в НБУ, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.
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