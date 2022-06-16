Как банки будут работать на День Конституции: разъяснение НБУ

Также Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля. Этот день будет выходным.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться: