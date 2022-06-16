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Как банки будут работать на День Конституции: разъяснение НБУ

Фото: банки будут работать на День Конституции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Также Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля. Этот день будет выходным.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться:

  • в период с 25 по 27 июня - датой банковского дня 27 июня;
  • 28 июня - датой банковского дня 28 июня;
  • в период со 2 по 4 июля - датой банковского дня 4 июля.

Как напомнили в НБУ, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.

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Национальный банк Украины