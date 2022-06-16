Як банки працюватимуть на День Конституції: роз'яснення НБУ

Також Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня - на суботу 2 липня. Цей день буде вихідним.

Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться: