Банки за 2019 год повысили ставки по депозитам для населения

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли с 11,1% до 13,9% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за год снизились с 2,5% до 2,4%.

В 2019 году ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 12,2% до 10,4% годовых, по валютным выросли с 2,2% до 2,3% годовых.

Депозитный портфель банков за 2019 год вырос на 14,3% до 1 066 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 8,6% до 544 млрд грн, предприятий вырос на 22,8% до 501 млрд грн.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Напомним, результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за ІV квартал 2019 года, проведенного Национальным банком, свидетельствуют о планах наращивать депозитные портфели. В частности, рекордными были балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств (53% и 62% соответственно).