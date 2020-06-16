Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей во время карантина

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За закон проголосовали 344 нардепа.

Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Отметим, в Министерстве финансов ранее сообщали, что банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты.

Напомним, 13 мая Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина, за него проголосовали 278 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае в национальной валюте составляли 36,9% годовых, а это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).