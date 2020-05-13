Рада приняла за основу закон о недопущении начислений санкций по кредитам на время карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 278 народных депутатов

Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина, передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 278 парламентариев.

Законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).

Так, предлагается внести дополнения в Хозяйственный кодекс, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), и / или в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодавцем (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Рады по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.

Ранее Кабинет министров на заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).