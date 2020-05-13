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Рада приняла за основу закон о недопущении начислений санкций по кредитам на время карантина

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 18:31
Рада приняла за основу закон о недопущении начислений санкций по кредитам на время карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 278 народных депутатов

Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина, передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 278 парламентариев.

Законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).

Так, предлагается внести дополнения в Хозяйственный кодекс, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), и / или в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодавцем (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Рады по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.

Ранее Кабинет министров на заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Теги Новости Украины Верховная РадакарантинКоронавирускредит
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