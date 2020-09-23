В банках объяснили причины роста курса доллара

Ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. Ситуация с глобальным карантином сильно ударила как по доходной, так и по расходной части бюджета.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Как отметил эксперт, в казну стали собирать меньше налогов, но возросли расходы на социальные сферы. И чтобы покрыть разницу, Минфину нужно больше занимать. При этом внешние кредиторы в лице МВФ взяли паузу в вопросах финансирования Украины, а внутренние кредиторы пока не спешат проявлять активность в финансировании правительства через покупку ОВГЗ. Кроме того, иностранные инвесторы продолжают сокращать свою долю украинских гособлигаций.

"Складывается ситуация, когда дефицит бюджета можно финансировать за счет роста курса доллара, который позволит увеличить налоговую базу от экспортеров и получить больше гривны от продажи валюты из золотовалютных резервов, либо включить станок. Вариант с включением станка - это наихудший из двух вариантов, поэтому правительство и НБУ взяли курс на ослабление гривны", - уверен Левченко.

Эксперт напомнил, что при корректировке госбюджета в апреле курс доллара также пересмотрели с 27 гривен/доллар до 29,5 гривен/доллар.

В то же время, директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин в комментарии РБК-Украина отметил, что спрос на валюту и, соответственно, рост курса сейчас формируют психологические факторы. Неопределенность по сотрудничеству с МВФ и большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации.

"Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.

Отметим украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар.