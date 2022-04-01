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Банк "Сич" установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны

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Пятница 01 апреля 2022 17:59
Банк "Сич" установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны Фото: банк "Сич" установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Киевский банк "Сич" установил комиссию на перевод средств с текущего счета в национальной валюте - 2,5% для переводов до 500 тыс. грн, и 10% - для переводов свыше 500 тыс. грн. Это абсолютный рекорд для банковского сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет".

Отмечается, что новые тарифы были введены в действие 18 марта.

До войны в банке действовала комиссия в размере 0,8% от суммы перевода (максимальный размер комиссии составлял 1 тыс. грн).

В других украинских банках размер комиссии на сегодня в большинстве случае установлен в размере до 1%, и ограничивается единоразовым платежом максимум в 2,5 тыс. грн.

По мнению журналистов, такое решение можно объяснить тем, что банк оказался на грани банкротства и пытается удержать оставшихся у него клиентов.

Напомним, еще в 2019 г. Нацбанк признал бывшего акционера "Родовид Банка" Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Сич" владельцы которого по документам - Олег Баланда и Валерий Раздорожный.

В свою очередь, Горбуненко известен как финансист, приближенный к олигарху Дмитрию Фирташу, экстрадиции которого добиваются власти США.

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