Банк "Січ" встановив рекордну комісію на переказ коштів під час війни

Київський банк "Січ" встановив комісію на переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті - 2,5% для переказів до 500 тис.грн, і 10% - для переказів понад 500 тис. грн. Це абсолютний рекорд для банківського сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Цензор.Нет ".

Зазначається, що нові тарифи було введено в дію 18 березня.

До війни в банку діяла комісія в розмірі 0,8% від суми переказу (максимальний розмір комісії становив 1 тис.грн).

В інших українських банках розмір комісії на сьогодні в більшості випадків встановлений у розмірі до 1%, і обмежується одноразовим платежем максимум у 2,5 тис. грн.

На думку журналістів, таке рішення можна пояснити тим, що банк опинився на межі банкрутства і намагається утримати залишилися у нього клієнтів.

Нагадаємо, ще у 2019 р. Нацбанк визнав колишнього акціонера "Родовід Банку" Дениса Горбуненка фактичним контролером банку "Січ" власники якого за документами - Олег Баланда і Валерій Раздорожний.

Своєю чергою, Горбуненко відомий як фінансист, наближений до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадиції якого домагаються влади США.