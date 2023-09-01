Банк розвитку Ради Європи може виділити Україні 100 млн євро: куди підуть кошти

У ході зустрічі глави МОЗ Віктора Ляшка з представниками місії БРРЄ сторони обговорили взаємодію та посилення співпраці у сфері охорони здоров'я, спрямованої на відновлення постраждалої медичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабної війни РФ, а також розвиток системи медичної допомоги.

Як зазначив міністр, допомога від міжнародних партнерів є надзвичайно важливою для підтримки стійкості медсистеми України, оскільки "навантаження зросло в рази, лікарі працюють в надскладних умовах, однак продовжують щодня рятувати життя людей".

"Кошти, після схвалення кредиту, будуть спрямовані на розвиток послуг у пріоритетних на сьогодні напрямах - психічне здоров'я та реабілітація", - заявив Ляшко.

За словами керівниці відділу грантових операцій та нових інструментів Банку розвитку Ради Європи Жасміни Глісович, приєднання України до БРРЄ відбулося лише в середині червня, але "перший проект уже на шляху затвердження".

У МОЗ додали, що основний напрямок проектів стосується:

відновлення та модернізації лікарняної допомоги (згідно з реформами про відновлення лікарень з урахуванням енергоефективності та забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії);

розроблення галузевого планування мережі лікарень, технічних специфікацій та проектної документації;

підтримки розвитку потенціалу щодо цифровізації та інновацій (впровадження цифрового інструменту для відстеження звернень пацієнтів від місцевого до національного рівня в єдиній системі, розробка основних модулів електронної системи охорони здоров'я e-Health).

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін також розповів, що з грудня МОЗ України у співпраці зі Світовим банком працює над проектом "Зміцнення системи охорони здоров'я та порятунок життів" (HEAL Ukraine), спрямованим на відновлення та реконструкцію медичної інфраструктури, цифровізацію, а також розвиток напрямів реабілітації та психічного здоров'я.

"Додаткове фінансування в рамках міжнародного співробітництва з Банком розвитку Ради Європи дозволить розширити поточні проекти та розпочати нові", - зазначив він.

Також у відомстві додали, що частина коштів буде спрямована на забезпечення нових та невідкладних потреб у сфері психічного здоров'я та реабілітації:

закупівлю обладнання,

відновлення та створення медичної інфраструктури для підвищення доступності цих послуг.

Крім того, частину допомоги планується залучити на відновлення мережі закладів "первинки":

розширення мережі та модернізацію будівель,

забезпечення роботи мобільних груп з надання медпослуг у постраждалих та віддалених районах.

Співпраця України з Банком розвитку Ради Європи

Україна 15 червня завершила процес вступу та стала 43 країною-членом Банку розвитку Ради Європи. Співпраця Банку з Україною є однією зі стратегічних цілей співпраці на 2023-2027 роки.

Зазначимо, що набуття Україною членства у БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство у червні 2022 року.

Цей Банк був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов'язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.