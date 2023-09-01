Банк развития Совета Европы может выделить Украине 100 млн евро: куда пойдут деньги

В ходе встречи главы Минздрава Виктора Ляшко с представителями миссии БРСЕ стороны обсудили взаимодействие и усиление сотрудничества в сфере здравоохранения, направленного на восстановление пострадавшей медицинской инфраструктуры, поврежденной в результате полномасштабной войны РФ, а также развитие системы медпомощи.

Как отметил министр, помощь от международных партнеров чрезвычайно важна для поддержания устойчивости медсистемы Украины, так как "нагрузка выросла в разы, врачи работают в сверхсложных условиях, однако продолжают ежедневно спасать жизнь людей".

"Средства, после одобрения кредита, будут направлены на развитие услуг в приоритетных сегодня направлениях - психическое здоровье и реабилитация", - заявил Ляшко.

По словам руководителя отдела грантовых операций и новых инструментов Банка развития Совета Европы Жасмины Глесович, присоединение Украины к БРСЕ произошло только в середине июня, но "первый проект уже на пути утверждения".

В Минздраве добавили, что основное направление проектов касается:

восстановления и модернизации больничной помощи (согласно реформам о восстановлении больниц с учетом энергоэффективности и обеспечения доступа к альтернативным источникам энергии);

разработки отраслевого планирования сети больниц, технических спецификаций и проектной документации;

поддержки развития потенциала в части цифровизации и инноваций (внедрение цифрового инструмента для отслеживания обращений пациентов от местного к национальному уровню в единой системе, разработка основных модулей электронной системы здравоохранения e-Health).

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин также рассказал, что с декабря Минздрав Украины в сотрудничестве с Всемирным банком работает над проектом "Укрепление системы здравоохранения и спасение жизней" (HEAL Ukraine), направленным на восстановление и реконструкцию медицинской инфраструктуры, цифровизацию, а также развитие направлений реабилитации и психического здоровья.

"Дополнительное финансирование в рамках международного сотрудничества с Банком развития Совета Европы позволит расширить текущие проекты и начать новые", - отметил он.

Также в ведомстве добавили, что часть средств будет направлена на обеспечение новых и безотлагательных потребностей в сфере психического здоровья и реабилитации:

закупку оборудования,

восстановление и создание медицинской инфраструктуры для повышения доступности этих услуг.

Кроме того, часть помощи планируется привлечь на восстановление сети заведений "первички":

расширение сети и модернизацию зданий,

обеспечение работы мобильных групп по оказанию медуслуг в пострадавших и отдаленных районах.

Сотрудничество Украины с Банком развития Совета Европы

Украина 15 июня завершила процесс вступления и стала 43-й страной-членом Банка развития Совета Европы. Сотрудничество Банка с Украиной является одной из стратегических целей сотрудничества на 2023-2027 годы.

Отметим, что получение Украиной членства в БРСЕ произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

Этот Банк был создан в 1956 году с целью решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов.