Банк реконструкції України готовий розпочати роботу протягом року, - BlackRock

За словами Хільдебранда, компанія допомагала у переговорах щодо пошуку грошей урядів у міжнародних банків розвитку або основних країн-донорів для зниження ризику для приватних інвестицій.

Минулого року Київ залучив BlackRock та JPMorgan для допомоги у створенні фонду для залучення державного капіталу, який міг би залучити приватні інвестиції для відновлення України, вартість якого оцінюється у сотні мільярдів доларів.

"Ми хочемо бути готовими до розгортання принаймні з м'якими зобов'язаннями з боку країн-донорів, - сказав Хільдебранд, додавши, що для мобілізації активів BlackRock, що складаються з пенсійних фондів, необхідно знизити ризик рівня ОЕСР. - Ці гроші не можна інвестувати у підприємства з дуже високим ризиком”.

Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка була присутня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, заявила, що все ще залишається багато питань "про те, що можливо сьогодні, а що безперечно можливо в майбутньому, коли настане післявоєнний період".

Прицкер особливо наголосила на фонді, що створюється JPMorgan і BlackRock, заявивши, що вони вказали, що у них є "ранній інтерес з боку деяких далекоглядних інвесторів, які, можливо, готові піти на більший ризик, ніж, скажімо, існуючий пенсійний фонд".

"І, звичайно ж, є окремі інвестори, які дуже зацікавлені", - сказав Прітцкер агентству Reuters.

В офісі Зеленського повідомили, що він зустрівся в Давосі з генеральним директором JPMorgan Джеймі Даймоном та іншими старшими керівниками JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell та ArcelorMittal.

"Для нас важливо залучити приватний капітал до відновлення України. Ми сподіваємось, що JPMorgan допоможе залучити велику кількість глобальних інвесторів та корпорацій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Міністерство економіки України та BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння та мобілізацію інвестицій у ключові сектори української економіки.

BlackRock – міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням.

JPMorgan Chase – найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами тощо.