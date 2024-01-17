Банк реконструкции Украины будет готов начать работу в течение года, - BlackRock

По словам Хильдебранда, компания помогала в переговорах о поиске денег правительств у международных банков развития или основных стран-доноров для снижения риска для частных инвестиций.

В прошлом году Киев привлек BlackRock и JPMorgan для помощи в создании фонда для привлечения государственного капитала, который мог бы привлечь частные инвестиции для восстановления Украины, стоимость которого оценивается в сотни миллиардов долларов.

"Мы хотим быть готовыми к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров, - сказал Хильдебранд, добавив, что для мобилизации активов BlackRock, состоящих из пенсионных фондов, необходимо снизить риск до уровня ОЭСР. - Эти деньги нельзя инвестировать в предприятия с очень высоким риском".

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер , присутствовавшая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заявила, что все еще остается много вопросов "о том, что возможно сегодня, а что определенно возможно в будущем, когда наступит послевоенный период".

Прицкер особо отметила фонд, создаваемый JPMorgan и BlackRock, заявив, что они указали, что у них есть "ранний интерес со стороны некоторых дальновидных инвесторов, которые, возможно, готовы пойти на больший риск, чем, скажем, существующий пенсионный фонд".

"И, конечно же, есть отдельные инвесторы, которые весьма заинтересованы", — сказал Притцкер агентству Reuters.

В офисе Зеленского сообщили, что он встретился в Давосе с генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном и другими старшими руководителями JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.

"Для нас важно привлечь частный капитал к восстановлению Украины. Мы надеемся, что JPMorgan поможет привлечь большое количество глобальных инвесторов и корпораций", - сказал Зеленский

Напомним, в ноябре 2022 года Министерство экономики Украины и BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании и мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики

BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке в США, одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.

JPMorgan Chase - крупнейший по размерам активов банковский холдинг США. Принадлежит к "Большой Четверке" крупнейших банков США. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и т.д.