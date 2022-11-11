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Найбільша у світі інвесткомпанія консультуватиме Україну

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 10:18
Найбільша у світі інвесткомпанія консультуватиме Україну Фото: BlackRock консультуватиме Україну (www.me.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки України та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, підписана 10 листопада 2022 року у Вашингтоні угода передбачає, що департамент BlackRock консультуватиме Мінекономіки стосовно створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої будуть залучати перш за все приватний капітал. У тому числі стосовно структури цієї платформи, повноважень та управління.

Таким чином, Меморандум офіційно закріплює попереднє обговорення можливостей залучення державних і приватних інвестицій в Україну, яке відбулося у вересні між президентом України Володимиром Зеленським і головою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком, додали в прес-службі.

BlackRock - міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням. Розмір активів під управлінням - 10 трлн на січень 2022 року.

Нагадаємо, хедж-фонд BlackRock був одним із основних власників євробондів України.

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