Найбільша у світі інвесткомпанія консультуватиме Україну

Міністерство економіки України та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, підписана 10 листопада 2022 року у Вашингтоні угода передбачає, що департамент BlackRock консультуватиме Мінекономіки стосовно створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої будуть залучати перш за все приватний капітал. У тому числі стосовно структури цієї платформи, повноважень та управління.

Таким чином, Меморандум офіційно закріплює попереднє обговорення можливостей залучення державних і приватних інвестицій в Україну, яке відбулося у вересні між президентом України Володимиром Зеленським і головою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком, додали в прес-службі.

BlackRock - міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням. Розмір активів під управлінням - 10 трлн на січень 2022 року.