Банк Порошенка позбавляють ліцензії. Експерт назвав причину

Банк "Міжнародний інвестиційний банк", який пов’язують з народним депутатом Петром Порошенком, позбавлять ліцензії на торгівлю цінними паперами. Це призведе до втрати частини доходів політика, зокрема на операціях з цінними паперами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного експерта Петра Олещука.

"У «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ), який пов’язують з підсанкційним Петром Порошенком, вже найближчим часом заберуть ліцензії на торгівлю цінними паперами. Таким чином Порошенка позбавлять можливості заробляти мільйони в тому числі, як писали ЗМІ, на донатах українців для ЗСУ. Зараз відповідні документи проходять ухвалення в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку", - написав експерт.

За його словами, важливою причиною, через яку банк Порошенка позбавляють ліцензії, окрім санкцій, є операції з цінними паперами за кошт приватних донаторів – громадян.

"Згідно з відкритими даними, мільйони пожертв громадян для ЗСУ перекочовували з Фондів Порошенка в державні облігації і потім повертались з відсотками. І ці відсотки сплачувала держава. Тобто ми з вами. Рух «Чесно» повідомляв, що те ж саме робила партія Порошенка з державним фінансуванням: замість витратити їх на діяльність, як передбачено законом, вони накупили облігацій під 17-18% річних", - додав Олещук.

На його думку, подальше розслідування кейсу з ОВДП матиме негативні наслідки для народного депутата.

«Судячи з того, як розвиваються події навколо Порошенка (введення санкцій, продовження розслідування по кримінальних справах, ситуація з банком), Петро Олексійович має всі шанси відповісти перед законом», - написав Олещук.

Як відомо, раніше народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди. Згідно з підрахунками, вкладення у цінних паперах дозволили політику за майже два роки отримати 32% прибутку, який не обкладатиметься податком.