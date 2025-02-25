Банк Порошенко лишают лицензии. Эксперт назвал причину

Банк "Международный инвестиционный банк", который связывают с народным депутатом Петром Порошенко, лишат лицензии на торговлю ценными бумагами. Это приведет к потере части доходов политика, в частности на операциях с ценными бумагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий политического эксперта Петра Олещука.

"У "Международного инвестиционного банка" (МИБ), который связывают с подсанкционным Петром Порошенко, уже в ближайшее время заберут лицензии на торговлю ценными бумагами. Таким образом Порошенко лишат возможности зарабатывать миллионы в том числе, как писали СМИ, на донатах украинцев для ВСУ. Сейчас соответствующие документы проходят принятие в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - написал эксперт.

По его словам, важной причиной, по которой банк Порошенко лишают лицензии, кроме санкций, являются операции с ценными бумагами за счет частных донаторов - граждан.

"Согласно открытым данным, миллионы пожертвований граждан для ВСУ перекочевывали из Фондов Порошенко в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство. То есть мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же самое делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо того, чтобы потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, они накупили облигаций под 17-18% годовых", - добавил Олещук.

По его мнению, дальнейшее расследование кейса с ОВГЗ будет иметь негативные последствия для народного депутата.

"Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко (введение санкций, продолжение расследования по уголовным делам, ситуация с банком), Петр Алексеевич имеет все шансы ответить перед законом", - написал Олещук.

Как известно, ранее народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды. Согласно подсчетам, вложения в ценных бумагах позволили политику за почти два года получить 32% прибыли, которая не будет облагаться налогом.