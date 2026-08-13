Банк "Південний" наростив показники за ключовими бізнес-напрямами у першому півріччі 2026 року

Фінансови показники за перше півріччя 2026

У першому півріччі 2026 року банк "Південний" продемонстрував темпи зростання, що перевищують середньоринкові, у ключових напрямах діяльності: кредитуванні бізнесу, залученні коштів фізичних осіб та корпоративних клієнтів, валютних операціях.

Зокрема, за перші шість місяців року фінустанова збільшила кредитний портфель бізнесу на 19%, досягнувши позначки у 36,9 млрд грн. Для порівняння, середній темп зростання цього показника по всій банківській системі України становив 12%.

Позитивна динаміка зафіксована й у роботі з корпоративними клієнтами: обсяг їхніх коштів у банку зріс на 6% - до 47,8 млрд грн. При цьому загалом по ринку в даному сегменті спостерігалося скорочення на 3%.

Паралельно банк "Південний" зафіксував зростання депозитного портфеля фізичних осіб на 13%, який сягнув 23,3 млрд грн, тоді як середній ринок показав збільшення на 9%.

Високу ефективність банк продемонстрував і у сфері валютних операцій. Обсяг безготівкової купівлі та продажу іноземної валюти корпоративними клієнтами зріс на 39% і становив 5,2 млрд доларів. Це більш ніж удвічі перевищує середньоринковий темп зростання, який зупинився на рівні 19%.

Окремим вагомим досягненням фінустанови став новий рекорд, зафіксований у червні 2026 року, коли обсяг форекс-операцій корпоративних клієнтів банку вперше в історії перевищив 1 млрд доларів за один місяць.

Валютне обслуговування та робота з ВПК

Перший заступник голови правління банку "Південний" Максим Цимбал підкреслив, що такий обсяг форекс-операцій є результатом багаторічного розвитку експертизи та індивідуального підходу до обслуговування експортно-імпортних контрактів.

За його словами, все більше клієнтів обирають "Південний" партнером для своєї міжнародної діяльності. Зокрема, зараз банк активно працює з виробниками оборонної галузі та забезпечує для них повний цикл валютного обслуговування.

Підсумки першого півріччя підтвердили стале зростання основних напрямів бізнесу банку, який продовжує зміцнювати свої позиції на ринку та зберігати високий рівень операційної ефективності.