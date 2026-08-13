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Банк "Південний" нарастил показатели по ключевым бизнес-направлениям в первом полугодии 2026 года

09:00 13.08.2026 Чт
3 мин
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aimg Сергей Новиков
Банк "Південний" подвел итоги полугодия 2026 года (фото: facebook.com.bank.pivdenny)

Банк "Південний" подвел итоги работы в первом полугодии 2026 года, зафиксировав темпы роста кредитования и депозитов, превышающих среднерыночные показатели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Финансовые показатели за первое полугодие 2026 года

В первом полугодии 2026 года банк "Південний" продемонстрировал превышающие среднерыночные темпы роста в ключевых направлениях деятельности: кредитовании бизнеса, привлечении средств физических лиц и корпоративных клиентов, валютных операциях.

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В частности, за первые шесть месяцев года финучреждение увеличило кредитный портфель бизнеса на 19%, достигнув отметки в 36,9 млрд. грн. Для сравнения, средний темп роста этого показателя по всей банковской системе составил 12%.

Положительная динамика зафиксирована и в работе с корпоративными клиентами: объем их средств в банке вырос на 6% – до 47,8 млрд грн. При этом в целом по рынку в данном сегменте наблюдалось сокращение на 3%.

Параллельно банк "Південний" зафиксировал рост депозитного портфеля физических лиц на 13%, достигший 23,3 млрд грн, в то время как средний рынок показал увеличение на 9%.

Высокую эффективность банк показал и в сфере валютных операций. Объем безналичной покупки и продажи иностранной валюты корпоративными клиентами вырос на 39% и составил 5,2 млрд. долларов. Это более чем в два раза превышает среднерыночный темп роста, который остановился на уровне 19%.

Отдельным весомым достижением финучреждения стал новый рекорд, зафиксированный в июне 2026 года, когда объем форекс-операций корпоративных клиентов банка впервые в истории превысил 1 млрд. долларов за один месяц.

Валютное обслуживание и работа с ВПК

Первый заместитель председателя правления банка "Південний" Максим Цымбал подчеркнул, что такой объем форекс-операций является результатом многолетнего развития экспертизы и индивидуального подхода к обслуживанию экспортно-импортных контрактов.

По его словам, все больше клиентов выбирают "Південний" партнером для своей международной деятельности. В частности, банк активно работает с производителями оборонной отрасли и обеспечивает для них полный цикл валютного обслуживания.

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Итоги первого полугодия подтвердили устоявшийся рост основных направлений бизнеса банка, который продолжает укреплять свои позиции на рынке и сохранять высокий уровень операционной эффективности.

Что известно о банке

Банк "Південний" – один из крупнейших банков Украины с частным украинским капиталом.

Уже более 30 лет банк является финансовым партнером корпоративного бизнеса и частных клиентов.

"Південний" входит в тройку крупнейших банков с частным украинским капиталом по размеру активов и восемь лет подряд относится к категории системно важных банков Украины по определению НБУ.

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