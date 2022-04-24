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Bank of America закрыл счета консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, - посол

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Вашингтон, Воскресенье 24 апреля 2022 14:03
Bank of America закрыл счета консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке, - посол Фото: официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После вторжения России в Украину и введенных санкций Запада российские дипломаты сталкиваются с очень негативным отношением в США. Счета консульств России в частном Bank of America закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пропагандистскому госканалу "Россия 1".

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America", - сказал он.

По его словам, в наш адрес представителей РФ, которые по-прежнему находятся в США, поступают телефонные и письменные угрозы.

"Одно время блокировался даже выезд из посольства", - сказал он, не уточнив, кто блокировал и по какой причине.

Отметим, Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Крупнейшая банковская холдинговая компания в США по размеру активов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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