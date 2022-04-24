ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Bank of America закрив рахунки консульств Росії в Х'юстоні і Нью-Йорку, - посол

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 24 квітня 2022 14:03
Bank of America закрив рахунки консульств Росії в Х'юстоні і Нью-Йорку, - посол Фото: офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після вторгнення Росії в Україну і введених санкцій Заходу російські дипломати стикаються з дуже негативним ставленням в США. Рахунки консульств Росії в приватному Bank of America закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова пропагандистському держканалу "Росія 1".

"По суті справи, посольство знаходиться в блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств в Х'юстоні і Нью-Йорку були закриті банком Bank of America", - сказав він.

За його словами, на нашу адресу представників РФ, які як і раніше перебувать в США, надходять телефонні та письмові погрози.

"Один час блокувався навіть виїзд з посольства", - сказав він, не уточнивши, хто блокував і з якої причини.

Відзначимо, Bank of America - американський фінансовий конгломерат, що надає широкий спектр фінансових послуг приватним і юридичним особам. Найбільша банківська холдингова компанія в США за розміром активів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде