Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана, - МВД

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана. Правоохранители изучают его личность.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Геращенко отметил, что полицейские будут делать все, чтобы никто не пострадал и постараются сделать так, чтобы террорист сдался без вреда для себя самого.

"Это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана", - заявил он.

Впрочем, Геращенко добавил, что если мужчина дальше будет сопротивляться, то "мы будем поступать по закону".

Подробнее о ситуации в отделении банка в материале РБК-Украина.

Напомним, правоохранители не знают есть ли оружие у мужчины, который сегодня в центре Киева захватил отделение банка, на данный момент с захватчиком проводятся переговоры.

Отметим, в Киеве мужчина угрожает взорвать отделение АО "Универсал Банк", с места происшествия появились первые фото.