Банк ING прекращает финансирование новых нефтегазовых проектов

Действия ING усиливают давление на другие банки, чтобы они прислушались к призыву Международного энергетического агентства (МЭА) прекратить финансирование новых проектов, связанных с ископаемым топливом, чтобы помочь ограничить глобальное потепление не более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Глава по энергетике ING Мишель де Хаан сообщил агентству Reuters, что банк не будет финансировать проекты, утвержденные после 31 декабря 2021 года, но по-прежнему будет финансировать энергетические компании, хотя ING уже сокращает финансирование нефтегазовой отрасли и увеличивает кредитование возобновляемых источников энергии.

"Декарбонизация энергетической системы… имеет почти экзистенциальное значение, но не менее важна доступная энергия и надежное энергоснабжение", - сказал де Хаан.

Де Хаан заявил, что к 2025 году банк поставит цель увеличить кредитование возобновляемых источников энергии на 50%, основываясь на сильном росте в 2021 году, когда финансирование выросло на 26% до 7,3 млрд евро.

План ING по сокращению финансирования существующих клиентов и проектов в нефтегазовой отрасли является постепенным, с целью сократить его на 12% до примерно 3,5 млрд евро к 2025 году.

"Важно признать, что МЭА также указывает на то, что в будущем потребуются нефть и газ", - сказал де Хаан, добавив, что банк стремится помочь клиентам декарбонизизровать свой бизнес.

Давление инвесторов на банки, чтобы они быстрее реагировали на изменение климата, усилилось за год после того, как МЭА опубликовало свой отчет о прекращении финансирования ископаемых видов топлива.

Но многие банки пообещали прекратить кредитование только в особых обстоятельствах, например, для бурения в Арктике. Российский кризис может еще больше помешать сдвигу, поскольку Европа ищет альтернативы российской нефти и газу.

ShareAction, организация, выступающая за ответственные инвестиции, сообщила в февральском отчете, что 25 ведущих европейских банков в 2021 году предоставили финансирование в размере 55 млрд долларов энергетическим компаниям, планирующим расширить добычу нефти и газа.

В нем говорится, что HSBC, Barclays и BNP Paribas были одними из крупнейших спонсоров нефтегазовых проектов в 2021 году.