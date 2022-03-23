Банк ING припиняє фінансування нових нафтогазових проектів

Дії ING посилюють тиск на інші банки, щоб вони прислухалися до заклику Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) припинити фінансування нових проектів, пов'язаних з викопним паливом, щоб допомогти обмежити глобальне потепління не більше ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.

Голова з енергетики ING Мішель Де Хаан повідомив агентству Reuters, що банк не фінансуватиме проекти, затверджені після 31 грудня 2021 року, але як і раніше буде фінансувати енергетичні компанії, хоча ING вже скорочує фінансування нафтогазової галузі і збільшує кредитування відновлюваних джерел енергії.

"Декарбонізація енергетичної системи ... має майже екзистенціальне значення, але не менш важлива доступна енергія і надійне енергопостачання", - сказав Де Хаан.

Де Хаан заявив, що до 2025 року банк поставить за мету збільшити кредитування відновлюваних джерел енергії на 50%, грунтуючись на сильному зростанні в 2021 році, коли фінансування зросло на 26% до 7,3 млрд євро.

План ING щодо скорочення фінансування існуючих клієнтів і проектів в нафтогазовій галузі є поступовим, з метою скоротити його на 12% до приблизно 3,5 млрд євро до 2025 року.

"Важливо визнати, що МЕА також вказує на те, що в майбутньому будуть потрібні Нафта і газ", - сказав Де Хаан, додавши, що банк прагне допомогти клієнтам декарбонізувати свій бізнес.

Тиск інвесторів на банки, щоб вони швидше реагували на зміну клімату, посилився за рік після того, як МЕА опублікувало свій звіт про припинення фінансування викопних видів палива.

Але багато банків пообіцяли припинити кредитування тільки в особливих обставинах, наприклад, для буріння в Арктиці. Російська криза може ще більше перешкодити зрушенню, оскільки Європа шукає альтернативи російській нафті і газу.

ShareAction, організація, яка виступає за відповідальні інвестиції, повідомила в лютневому звіті, що 25 провідних європейських банків в 2021 році надали фінансування в розмірі 55 млрд доларів енергетичним компаніям, які планують розширити видобуток нафти і газу.

У ньому говориться, що HSBC, Barclays і BNP Paribas були одними з найбільших спонсорів нафтогазових проектів в 2021 році.