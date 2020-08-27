Признанный неплатежеспособным банк "Аркада" выставили на продажу. Открытый конкурс проводится среди банков и квалифицированных лиц.
Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Сообщается, что в связи с признанием банка неплатежеспособным Фонд объявляет о старте открытого конкурса для выведения "Аркады" с рынка. Предлагается:
Открытый конкурс проводится среди банков, а также квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.
Также сообщается, что вкладчикам вернут чуть более 285 млн гривен.
Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, более 90% вкладчиков банка (более 5 000 человек) получат вклады в полном объеме.
Глава НБУ Кирилл Шевченко уже заявил, что банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему.