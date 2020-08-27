Визнаний неплатоспроможним банк "Аркада" виставили на продаж. Відкритий конкурс проводиться серед банків і кваліфікованих осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів.

Повідомляється, що у зв'язку з визнанням банку неплатоспроможним Фонд оголошує про старт відкритого конкурсу для виведення "Аркади" з ринку. Пропонується:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії "Аркади" і подальшою ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань "Аркади" і подальшою ліквідацією;

продаж банку "Аркада" інвестору.

Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Також повідомляється, що вкладникам повернуть трохи більше 285 млн гривень.

Нагадаємо, 25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним, понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі.

Голова НБУ Кирило Шевченко вже заявив, що банкрутство банку "Аркада" не вплине на банківську систему.