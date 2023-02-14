"Банк Альянс" підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA

Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило АТ "Банк Альянс" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAA інвестиційної категорії з прогнозом "в розвитку". Рейтинг відповідає національній рейтинговій шкалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Достатня та прийнятна диверсифікація пасивних операцій Банку, що знижує його чутливість до ризику ліквідності.
Значна питома вага строкових коштів клієнтів: 57% портфелю станом на 1.10.2022.
Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями: у 2020 році "Банку Альянс" відкрито довгострокову кредитну лінію від Європейського інвестиційного банку (EIB) обсягом у 20 млн євро. 2021, у 2021 році залучено фінансування на суму 11 млн доларів США та відкрито фінансування на 10 млн доларів США Міжнародної фінансовою корпорацією (IFC).