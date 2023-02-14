RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA

Фото: "Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA
Автор: Артем Горовенко

Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило АО "Банк Альянс" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA инвестиционной категории с прогнозом "в развитии". Рейтинг соответствует национальной рейтинговой шкале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В подтверждении рейтинга учитывалось:

  • Приемлема концентрация активных операций банка.
  • Соответствие 70% клиентского кредитного портфеля достаточным качественным показателям.
  • Достаточная и приемлемая диверсификация пассивных операций Банка, что снижает его чувствительность к риску ликвидности.
  • Значительный удельный вес срочных средств клиентов: 57% портфеля на 1.10.2022.
  • Сотрудничество с международными финансовыми организациями: в 2020 году "Банку Альянс" открыта долгосрочная кредитная линия от Европейского инвестиционного банка (EIB) в размере 20 млн евро. 2021, в 2021 году привлечено финансирование на сумму 11 млн. долларов США и открыто финансирование на 10 млн. долларов США Международной финансовой корпорацией (IFC).

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 14 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,15 гривны за доллар . Курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривны за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки