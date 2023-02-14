"Банк Альянс" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA

Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило АО "Банк Альянс" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaAAA инвестиционной категории с прогнозом "в развитии". Рейтинг соответствует национальной рейтинговой шкале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Достаточная и приемлемая диверсификация пассивных операций Банка, что снижает его чувствительность к риску ликвидности.
Значительный удельный вес срочных средств клиентов: 57% портфеля на 1.10.2022.
Сотрудничество с международными финансовыми организациями: в 2020 году "Банку Альянс" открыта долгосрочная кредитная линия от Европейского инвестиционного банка (EIB) в размере 20 млн евро. 2021, в 2021 году привлечено финансирование на сумму 11 млн. долларов США и открыто финансирование на 10 млн. долларов США Международной финансовой корпорацией (IFC).