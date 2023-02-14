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Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 14 лютого

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 11:13
Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 14 лютого Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,15 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,55 грн (39,50 – 13 лютого)
  • продаж – 40,15 грн (40,10 – 13 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,95 грн (41,90 – 13 лютого),
  • продаж – 42,90 грн (42,85 – 13 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 13 лютого),
  • продаж – 9,15 грн (9,15 – 13 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 14 лютого становить 39,0973 грн за євро (+0,0329 грн).

Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 14 лютого

Нагадаємо, згідно з Індексом Біг-Маку , у січні 2023 року курс гривні з купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.

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