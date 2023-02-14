Долар почав дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 14 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 14 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,15 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,55 грн (39,50 – 13 лютого)
- продаж – 40,15 грн (40,10 – 13 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,95 грн (41,90 – 13 лютого),
- продаж – 42,90 грн (42,85 – 13 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 13 лютого),
- продаж – 9,15 грн (9,15 – 13 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 14 лютого становить 39,0973 грн за євро (+0,0329 грн).
Нагадаємо, згідно з Індексом Біг-Маку , у січні 2023 року курс гривні з купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.
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