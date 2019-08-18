В Бангладеш в результате пожара 50 тыс. людей остались без крова

В Бангладеш в столице Дакке в результате крупного пожара, уничтожившего 15 тыс. домов, около 50 тыс. человек остались без крова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пожар произошел в ночь на субботу, 17 августа, в районе Мирпур, и быстро распространился из-за того, что у большинства домов была пластиковая крыша.

По информации издания, спасатели тушили огонь в течение 6 часов.

На данный момент известно о двух пострадавших, информации о погибших пока нет.

Причины пожара пока также неизвестны.

Власти Бангладеш заявили, что оказывают помощь тысячам людей, которые остались без крова.

Напомним, 11 августа в восточном пригороде Афин (Греция) произошел крупный пожар, который начался в жилом секторе. С огнем боролись по меньшей мере 141 пожарный 46 автомобилями, на рассвете к ним присоединились восемь специализированных вертолетов. Поскольку пожар вспыхнул посреди ночи, людей просили звонить в двери для уведомления соседей. Сколько людей покинули свои дома, убегая от пожара, неизвестно.